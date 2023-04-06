Одягла міні у червоний горох: 53-річна Гвен Стефані вийшла на сцену в ефектному образі від Versace

Американська співачка Гвен Стефані взяла участь у церемонії вручення музичних нагород CMT Music Awards. Зірка виступила у дуеті з кантрі-співачкою Карлі Пірс та виконала пісню 1995 року Just A Girl, яка спочатку виконувалася нею у складі гурту No Doubt.

Для виступу 53-річна Гвен одягла білу мінісукню від бренду Versace, створену для колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання мало глибоке декольте, імітацію червоного бюстьє, широкі бретельки та великий бант на стегнах. Також на декольте та стегнах у сукні було драпування, а тканина мала принт червоний горох.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Волосся співачки було зібрано у високу зачіску, а на обличчі у неї був її улюблений макіяж з накладними віями та червоною помадою на губах. Також лук доповнили високі рукавички, намисто на шиї, чорні колготки-сітка та туфлі з ремінцями.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Модель цієї сукні з бантом дуже популярна і в подібних фасонах вже з'являлися на публіці акторки Пріянка Чопра і Даніель Дедуайлер.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Даніель Дедуайлер / Фото: Associated Press

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