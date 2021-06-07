Одягла міні зі стразами і туфлі на шпильці: Бейонсе і Джей-Зі сходили на баскетбол

Пара традиційно сиділа в першому ряду на грі.

Американська діва Бойонсе і її чоловік Джей-Зі шанувальники баскетболу і часто ходять на ігри. Для 39-річної артистки це завжди привід продемонструвати черговий модний образ від знаменитих дизайнерів.

Вчора пара була присутня на грі баскетбольного клубу Brooklyn Nets проти Milwaukee Bucks в Barclays Center у Нью-Йорку. З такої нагоди суперзірка вбралася у чорну латексну мінісукню і кардиган, розшитий камінням, від бренду David Koma. Вишивка на кардигані була виконана в візерунку "гусяча лапка".

Бейонсе і Джей-Зі / Getty Images

Доповнили вбрання туфлі на високих підборах Chrisitan Louboutin, укладання, діамантова прикраса на шиї і чорний клатч.

Бейонсе і Джей Зі / Getty Images

Джей-Зі був одягнений менш гламурно, ніж його дружина, адже обрав чорну футболку, спортивні штани, кросівки і білі шкарпетки. На голові у нього була кепка, а на очах сонцезахисні окуляри.

Бейонсе і Джей-Зі / Getty Images

До речі, вбрання від David Koma також дуже любить і українська співачка Тіна Кароль. Вона неодноразово з'являлася в образах від нього на своїх концертах і фотосесіях.

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