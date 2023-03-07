Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягла мінішорти та ліфчик на Тиждень моди: Зендея відвідала модне шоу у "хижому" образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1203
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягла мінішорти та ліфчик на Тиждень моди: Зендея відвідала модне шоу у "хижому" образі

Зендея / Фото: Associated Press

Дівчина обрала незвичайне і сміливе вбрання, яке підкреслювало її струнку фігуру.

26-річна зірка "Ейфорії" та "Дюни" також прихильниця дорогих брендів класу люкс, тому прилетіла до Парижа на Тиждень моди, щоб подивитися, що у новому сезоні пропонує носити публіці бренд Louis Vuitton.

На заході молода актриса з'явилася у досить сміливому образі, адже вирішила одягти вбрання в "хижий" принт, який підібрав для неї стиліст Ло Роуч.

На Зедеї був жакет із лацканами та великими чорними ґудзиками, який вона носила з мінішортами. Образ акторка доповнила широким поясом з пряжкою та чоботями, принт на яких відповідав малюнку на її костюмі.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Під жакетом знаменитість носила чорний ліфчик, у руці тримала невелику сумку з монограмою бренду, а також зробила чорний манікюр.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Волосся зірка трохи підстригла та поклала в об'ємну зачіску, а також зробила нюдовий макіяж.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Але попри те, що показ Louis Vuitton відвідало багато зірок, буквально за день до заходу бренд оскандалився через недоречну рекламу, яку опублікував у Twitter. У короткому ролику прапор Франції майорить на тлі годинника в центральній залі музею. На прапор нанесена велика латинська літера V, яка позначає назву бренду та прізвище його засновника Louis Vuitton. Однак така реклама викликала неоднозначну реакцію, оскільки літери V та Z стали вже символом рашизму.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1203
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація