Одягла мінішорти та ліфчик на Тиждень моди: Зендея відвідала модне шоу у "хижому" образі

26-річна зірка "Ейфорії" та "Дюни" також прихильниця дорогих брендів класу люкс, тому прилетіла до Парижа на Тиждень моди, щоб подивитися, що у новому сезоні пропонує носити публіці бренд Louis Vuitton.

На заході молода актриса з'явилася у досить сміливому образі, адже вирішила одягти вбрання в "хижий" принт, який підібрав для неї стиліст Ло Роуч.

На Зедеї був жакет із лацканами та великими чорними ґудзиками, який вона носила з мінішортами. Образ акторка доповнила широким поясом з пряжкою та чоботями, принт на яких відповідав малюнку на її костюмі.

Зендея / Фото: Associated Press

Під жакетом знаменитість носила чорний ліфчик, у руці тримала невелику сумку з монограмою бренду, а також зробила чорний манікюр.

Зендея / Фото: Associated Press

Волосся зірка трохи підстригла та поклала в об'ємну зачіску, а також зробила нюдовий макіяж.

Зендея / Фото: Associated Press

Але попри те, що показ Louis Vuitton відвідало багато зірок, буквально за день до заходу бренд оскандалився через недоречну рекламу, яку опублікував у Twitter. У короткому ролику прапор Франції майорить на тлі годинника в центральній залі музею. На прапор нанесена велика латинська літера V, яка позначає назву бренду та прізвище його засновника Louis Vuitton. Однак така реклама викликала неоднозначну реакцію, оскільки літери V та Z стали вже символом рашизму.

#LVFW23

A signature in motion. @TWNGhesquiere will present his next #LouisVuitton Women's Collection на Musée d'Orsay in Paris. Watch the show live on Monday, March 6th at 2:30 pm CET on Twitter або at https://t.co/662EMiQ9YA pic.twitter.com/WVcLvPn2p3 — Louis Vuitton (@ LouisVuitton) March 4, 2023

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