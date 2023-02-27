Одягла мінісукню на тонких бретельках: красива Аманда Сейфрід продемонструвала образ від Prada

26 лютого в Лос-Анджелесі вручали премію Гільдії кіноакторів, на якій цього року тріумфатором стала картина Дена Квана та Деніела Шайнерта "Все завжди і водночас". На червону доріжку заходу вийшло багато знаменитостей, серед яких була і акторка Аманда Сейфрід.

37-річна зірка цього разу не отримала статуетки, але на червоній доріжці запам'яталася яскравим і досить милим вбранням від бренду Prada.

Це була яскраво-зелена шовкова мінісукня на тонких бретельках трапецієподібного фасону.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Ззаду у сукні був довгий прямий шлейф, а бретельки прикрашало два великі банти. Образ Аманди доповнювали чорні босоніжки теж від бренду Prada, браслет та сережки-люстри із зеленим камінням.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Волосся зірки було зібрано у високу зачіску у стилі французької акторки Бріжит Бардо.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Днем раніше Аманда також постала перед камерами на 34-й щорічній премії Гільдії продюсерів, яка проводилася у готелі Беверлі Гілтон. На ній була смугаста мінісукня від бренду Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2023 року.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Читайте також: