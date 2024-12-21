Одягла надто довгі штани: Джессіка Честейн обрала невдале вбрання

47-річну акторку Джессіку Честейн помітили папараці в Нью-Йорку, де вона була ведучою на світському заході, присвяченому музичному фільму "Wicked: Чародійка".

Вона одягла того дня вбрання бежевого кольору та кілька прикрас з діамантами.

Її образ включав креативний комбінезон з рукавами три чверті, відкритими плечима та безліччю складок на топі. Під ним вона носила ще одну досить оригінальну річ – топ із тонкого капрону, який був у бежевому кольорі. У цього топа рукави були значно довшими, ніж у комбінезону, тому виглядали як манжети і також була висока горловина.

Також Честейн одягла окуляри у круглій оправі, зробила укладання з кучерями та яскравий гламурний макіяж. Але яке взуття було на зірці роздивитися не вдалося, адже її штани були надто довгими і аж волочилися по підлозі.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Раніше холошні також підвели відому німецьку інфлюенсерку Леоні Ганне. Вона відвідала шоу бренду Elie Saab під час Тижня моди, на якому бренд презентував колекцію осінь-зима 2024-2025. Леоні тоді з'явилася теж у надто довгих штанах, які забруднились.

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