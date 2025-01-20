Одягла напівпрозоре бра, яке вже носила: кохана Безоса прийшла у сміливому луку на інавгурацію

Вона та Безос спостерігали, як Трамп і новий віцепрезидент присягали на очах у всього світу в Капітолії у Вашингтоні.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен своїм луком доволі сильно здивувала, оскільки одягла білий костюм від бренду Alexander McQueen, а під нього – досить відвертий бра із прозорими та мереживними елементами.

Образ супутниця мільярдера також доповнила теплим пальто, зачіскою-хвостом і прикрасами – на ній були лаконічні сережки.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Прот її костюм – не новинка. Раніше Лорен Санчес одягала його на саміті Forbes Power Women's Summit 2024, який відбувся 11 вересня в Нью-Йорку.

Лорен Санчес на заході у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Днем раніше,19 січня, Лорен і Безос також відвідали разом світський вечір у Національному американському музеї будівництва, який був присвячений інавгурації. На цьому заході Лорен продемонструвала чорну сукню від італійського бренду Dolce & Gabbana.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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