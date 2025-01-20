Одягла напівпрозоре бра, яке вже носила: кохана Безоса прийшла у сміливому луку на інавгурацію

Кохана американського мільярдера Джеффа Безоса – 55-річна Лорен Санчес – з'явилася серед гостей на інавгурації президента Америки.
Вона та Безос спостерігали, як Трамп і новий віцепрезидент присягали на очах у всього світу в Капітолії у Вашингтоні.
Лорен своїм луком доволі сильно здивувала, оскільки одягла білий костюм від бренду Alexander McQueen, а під нього – досить відвертий бра із прозорими та мереживними елементами.
Образ супутниця мільярдера також доповнила теплим пальто, зачіскою-хвостом і прикрасами – на ній були лаконічні сережки.
Прот її костюм – не новинка. Раніше Лорен Санчес одягала його на саміті Forbes Power Women's Summit 2024, який відбувся 11 вересня в Нью-Йорку.
Днем раніше,19 січня, Лорен і Безос також відвідали разом світський вечір у Національному американському музеї будівництва, який був присвячений інавгурації. На цьому заході Лорен продемонструвала чорну сукню від італійського бренду Dolce & Gabbana.
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