Одягла напівпрозору сукню та прикрасила волосся хрестами: іспанська акторка на прем'єрі фільму

Образ мав оригінальний та сучасний вигляд.
26-річна іспанська акторка Мілена Сміт відвідала прем'єру фільму "Тін і Тіна", що відбулася у Мадриді. Картина знята у жанрі психологічного трилера з елементами жахів, Мілена виконує у фільмі одну з головних ролей.
Для заходу зірка вибрала незвичайну сукню сіро-блакитного відтінку від бренду Dolce&Gabbana. Сукня була напівпрозора, приталена, не мала бретельок. Поділ вбрання був асиметричним, а верхня частина виконана у вигляді корсета — характерного елемента для вбрання від Dolce & Gabbana.
Під сукню Мілена одягла шовкову білизну – класичний бюстгальтер та труси з високим посадженням. Також на ній були високі "оперні" рукавички в тон вбрання, та босоніжки на підборах.
Особливо в цьому образі привертала увагу зачіска, адже попри те, що волосся дівчини було просто заплетене в кіску, на голові у неї було багато шпильок з хрестами.
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