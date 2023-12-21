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Одягла наймодніші кросівки року: Кеті Голмс сходила на шопінг у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одягла наймодніші кросівки року: Кеті Голмс сходила на шопінг у Нью-Йорку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Зірка поєднала трендове взуття із яскравим шарфом. Ймовірно, акторка вже купувала різдвяні подарунки.

Акторка Кеті Голмс часто стає мішенню для папараці, оскільки живе в Нью-Йорку і любить гуляти цим шумним містом без охорони і не ховавшись за кепками та сонцезахисними окулярами.

Вона одягає переважно прості речі і не дуже морочиться, хоч і знає, що буде сфотографована. У більшості випадків Кеті носить джинси та зручне взуття.

На одних із останніх фото зірка ходила на шопінг. На Кеті того дня були прості прямі джинси, коротке оверсайз пальто із заниженими плечима, а також біла шапка. Шию акторка обмотала яскравим вовняним шарфом, одягла стильні сонцезахисні окуляри та завершила образ чорними кросівками Samba від Adidas.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Згідно зі звітом Lyst – одного з головних маркетплейсів та додатків про моду – модель Samba від Adidas – стали кросівками року. Це взуття є улюбленим серед знаменитостей та впливових осіб. Із популярних серед футболістів кросівок модель перетворилася на хіт. І саме цю модель найчастіше купували та шукали модники.

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Дата публікації
Перегляди
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