Одягла образ від Chanel і продемонструвала тату: Емілія Кларк на кінофестивалі у США

"Мати драконів" нагадала про себе. Вона відвідала найбільший фестиваль незалежного кіно в США. Він він відбувається щосічня у Парк-Сіті, штат Юта.

Британська зірка Емілія Кларк, відома за роллю в культовому серіалі "Гра престолів" дуже рідко з'являється на світських заходах, але оскільки за її участі зовсім скоро виходить новий науково-фантастичний ромком, вона прилетіла до США, на кінофестиваль "Санденс", щоб розповісти про свою роботу.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на публіці в елегантному чорному костюмі від Chanel із круїзної колекції 2023 року. Вбрання прикрашав принт у вигляді монограми бренду.

Жакет костюма був приталеним, мав рукави в три чверті, а його комір і манжети були пошиті з чорного шовку та доповнені ґудзиками, також із монограмою.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Спідниця костюма була вище колін і виконана у формі олівця, тому добре підкреслювала гарну фігуру зірки. Завершили образ чорні атласні туфлі від Chanel та капронові колготки. Волосся зірка зібрала в низький хвіст, випустивши одне лаконічне пасмо спереду.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

До речі, завдяки тому, що рукави були вкороченими, можна було роздивитися тату акторки на правій руці, яке присвячене її культовій ролі у "Грі престолів" - це три дракона.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Татуювання вона зробила у вересні 2018 року.

Читайте також: