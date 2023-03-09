Одягла оперні рукавички та топ з бісером: Флоренс П'ю вийшла на червону доріжку з колишнім бойфрендом

8 березня в Лондоні, у готелі Ham Yard, відбулася прем'єра фільму "Хороша людина", зрежисував який зірка серіалу "Клініка" Зак Брафф. Головні ролі у фільмі виконали Флоренс П'ю, Моллі Шеннон та Морган Фріман.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Флоренс з'явилася в ансамблі від Erdem осінь-зима 2023, який включав чорний розшитий камінням та бісером кроптоп, штани в принт "собачий зуб" та оригінальні оперні рукавички з драпуванням, яке довгими пасмами тканини спадало до підлоги.

Рукавички без сумніву додали драматизму цьому ансамблю, тому без нього він був би нудний. Також Флоренс зробила високу зачіску, макіяж з червоною помадою та додала до луку кілька ювелірних прикрас.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Також на заході з'явився і Зак, який віддав перевагу фіолетово-сірому картатому костюму від Paul Smith та білій сорочці.

Флоренс П'ю та Зак Брафф / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Зак Брафф та Флоренс П'ю були у стосунках выд 2019 року і разом жили в Каліфорнії. Минулого року, після трирічного роману, вони вирішили розійтися. За час стосунків пара неодноразово піддавалася критиці через велику різницю у віці, яка становить 21 рік. Також акторка отримувала погрози та образи від шанувальниць Зака, що теж було для неї непростим випробуванням. Чи відновили вони спілкування чи вийшли на червону доріжку вчора як друзі, поки що невідомо. Але, можливо, це була просто робоча зустріч, оскільки робота над фільмом "Хороша людина" почалася, коли пара була ще у стосунках.

Читайте також:

Образи акторки Флоренс П'ю на заходах (12 фото)