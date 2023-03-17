Одягла особливу сукню: 15-річна дочка Сальми Гаєк прийшла на "Оскар" у вбранні своєї матері

Сальма вперше одягла цю сукню 1997 року, ще до народження дочки.

Дочка акторки Сальми Гаєк та мільярдера Франсуа-Анрі Піно — 15-річна Валентина — прийшла на церемонію вручення премії "Оскар" зі своєю мамою. Однак юна дівчина привернула увагу публіки своєю яскравою червоною сукнею, адже це було вбрання її матері.

Сукня має дуже простий дизайн і вона ідеально відображає моду вечірніх вбрань 1990-х. У неї не було бретельок, спідниця була пишною і з-під неї трохи виглядав червоний фатин.

Автором цього вбрання є американський дизайнер Айзек Мізрагі (Isaac Mizrahi) і вперше Сальма одягла його 1997 року на галаконцерт Fire & Ice, який відбувався у Голлівуді. Образ вона тоді доповнила накидкою, кольє на шиї та гламурною червоною сумкою зі стразами.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Сальма зробила високу об'ємну зачіску та нафарбувала губи червоним.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Від того моменту минуло майже 26 років і вбрання вважається вже вінтажним. Юна Валентина поєднала сукню матері з лаконічними діамантовими прикрасами, зробила зачіску "голлівудська хвиля" і доповнила образ сріблястою мінісумкою від Gucci, це культовий аксесуар носить назву Jackie, на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

Сальма Гаєк з дочкою / Фото: Associated Press

Валентина — єдина дочка Сальми Гаєк, але четверта дитина для Франсуа-Анрі Піно. У мільярдера також є двоє дітей від першого шлюбу з Дороті Лепер — син Франсуа та дочка Матильда. Також у Піно народився позашлюбний син після стосунків із супермоделлю Ліндою Євангелістою – Огюстен Джеймс Євангеліста.

Ймовірно, тепер ми часто бачитимемо дочку Сальми в її вбраннях, адже стиль 90-х знову в моді, а гардероб актриси завжди славився розкішними речами від іменитих брендів.

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