Одягла пальто на голе тіло: трангендерна модель прийшла на показ фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку

Одягла пальто на голе тіло: трангендерна модель прийшла на показ фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку

Для вечірнього заходу знаменитість одягла стриманий однотонний лук.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра нового фільму Рідлі Скотта "Дім Gucci". Захід відвідали актори, які зіграли у картині, а також запрошені гості, однією з яких стала трансгендерна модель Валентина Сампайо.

Зірка Victoria's Secret прийшла на показ у total black look, що складався з чорних штанів, черевиків на високих підборах та пальта з глибоким V-подібним декольте, яке Валентина одягла на голе тіло. Волосся вона просто розпустила, а на обличчі зробила практично непомітний натуральний макіяж.

Валентина Сампайо / Associated Press

Показ стрічки відбувся у Джаз-центрі Лінкольна у вівторок, 16 листопада. Перед показом фільму на червоній доріжці також позували: Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Гаєк та Аль Пачіно.

Леді Гага / Associated Press

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