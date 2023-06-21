Одягла перуку та блузу з декольте: Зендея продемонструвала ефектний образ на показі Louis Vuitton

Акторка додала трохи пікантності в образ, адже носила блузку без спідньої білизни.

Зірку серіалу "Ейфорія" Зендея ще минулого тижня проводила час у Римі, де її помітили дорогою до магазину папараці, а 20 червня вона з'явилася на гламурному Модному шоу бренду Louis Vuitton. Показ став особливим тому, що є дебютним для нового креативного директора чоловічої лінії бренду – репера та дизайнера Фаррелла Вільямса.

Перед камерами зірка з'явилася у перуці з довгим кучерявим волоссям, а також у гламурному костюмі, що складався з довгої вільної сорочки та штанів. Речі були розшиті блискучими лелітками, а сорочку Зендея носила розстебнутою майже до пупка і без білизни.

Образ дівчина доповнила чорною сумкою, туфлями на підборах та прикрасами на шиї від бренду Bulgari, з яким співпрацює.

Зендея / Фото: Getty Images

Також на шоу у столиці Франції зібралися багато інших знаменитих гостей, друзів бренду та Фаррелла Вільямса: Бейонсе та Джей-Зі, Ріанна та A$AP Rocky, Джаред Лето, Наомі Кемпбелл, Ленні Кравіц, Тіна Кунакі і навіть сама Анна Вінтур.

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