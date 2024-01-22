Одягла перуку з чубчиком і сукню з незвичайним шлейфом: Зендея відвідала показ Schiaparelli у Парижі

Для модного шоу вона обрала ефектний чорний ансамбль.
У Парижі стартував Тиждень високої моди, а відкрив захід уже традиційно Модний дім Schiaparelli. Однією з гостей показу стала акторка Зендея і, звичайно ж, вона одягнулася у вбрання від Деніеля Розберрі.
На сходах перед початком шоу дівчина позувала фотографам у розкішному чорному образі, який включав довгу сукню-водолазку, рукави якої прикрашали вузлики, що нагадували волосся.
А ось спідниця сукні була прямою, приталеною і в зоні стегон її прикрашало драпування, яке обрамлявши фігуру дівчини перетікало в шлейф.
Незвичайно було те, що шлейф не був пришитий до самої спідниці, а тримався на довгастій конструкції з тканини.
Сам шлейф був дуже довгим і зі щільної атласної тканини.
Доповнювали аутфіт акторки сітчасті гольфи та туфлі на високих підборах.
Що стосується зачіски, то Зендея одягла для цього образу перуку з прямим волоссям і короткою чубчиком. Декілька прядок волосся спадало на її обличчя.
Також це шоу відвідала американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка на показі з'явилася з новою зачіскою – співачка відрізала волосся в каре та зробила мокре укладання. Разом із Зендеєю вона сиділа у першому ряду на показі.
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