Одягла плащ із клейонки та прикраси від Vivienne Westwood: Крістіна Агілера позувала фотографам на вулиці

Зірка провела у "Великому яблуку" кілька днів у зв'язку з концертами, у яких брала участь.

Виконавиця суперхіта Genie in a Bottle кінця 90-х — 42-річна Крістіна Агілера — трохи позувала фотографам у Нью-Йорку, коли виходила зі свого готелю.

Співачка з'явилася перед камерами в модних прямих джинсах, такі зовсім нещодавно український дизайнер Андре Тан зарахував до моделей, які ніколи не вийдуть із моди, а також у простій білій майці.

Свій образ Крістіна доповнила зачіскою-хвостом, макіяжем, стильними квадратними сонцезахисними окулярами та довгим плащем персикового кольору з клейонки.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Також у луку знаменитості були прикраси від бренду Vivienne Westwood — два ланцюжки з культовими підвісками. У вухах у неї були сережки-кільця, а в руці гламурний райдужний клатч зі стразами.

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