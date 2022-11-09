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Одягла плащ як сукню: модель plus-size Ешлі Грем відвідала церемонію нагородження у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Одягла плащ як сукню: модель plus-size Ешлі Грем відвідала церемонію нагородження у Нью-Йорку

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Знаменитість вирішила виявити оригінальність.

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала щорічну церемонію вручення так званого "Оскара" модної індустрії — нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Однією з лауреатів церемонії цього року стала Кім Кардашян та її бренд спідньої білизни Skims.

Серед гостей заходу було багато зірок світового масштабу.

Ешлі обрала для своєї появи вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors, який одягла як сукню. Вбрання модель доповнила широким поясом із пряжкою. Завершили її образ висока зачіска-пучок, масивні золоті сережки та босоніжки.

Ешлі Грем / © Associated Press
Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1291
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