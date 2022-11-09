Одягла плащ як сукню: модель plus-size Ешлі Грем відвідала церемонію нагородження у Нью-Йорку

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала щорічну церемонію вручення так званого "Оскара" модної індустрії — нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Однією з лауреатів церемонії цього року стала Кім Кардашян та її бренд спідньої білизни Skims.

Серед гостей заходу було багато зірок світового масштабу.

Ешлі обрала для своєї появи вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors, який одягла як сукню. Вбрання модель доповнила широким поясом із пряжкою. Завершили її образ висока зачіска-пучок, масивні золоті сережки та босоніжки.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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