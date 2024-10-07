Одягла прозорий латекс і зробила "тату": Кріссі Тейген показала результат добре проведеного часу

Її вбрання мало незвичний вигляд. Але як виявилося, на заході Кріссі зробила одну помилку.

Модель, підприємниця та багатодітна мати Кріссі Тейген відвідала світський захід у Лос-Анджелесі. Вона з'явилася на червоній доріжці в досить незвичайному вбранні, яке було пошите з латексу.

Кріссі поєднала чорне боді з бежевою прозорою спідницею. Це вбрання було від бренду Alaia.

Незвичайне вбрання модель доповнила чорним клатчем, сітчастими туфлями від Alaia та кількома золотими прикрасами від бренду Saint Laurent. Також Кріссі зробила об'ємну зачіску та ніжний макіяж.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

"Повністю в латексі. Це складно. По-перше, я пішла на фестиваль Chain Fest і повернулася додому з цим. Це татуювання White Castle (ресторан гамбургерів — ред.) на попереку. А потім я дізналася, що воно тримається вісім днів. У мене є татуювання White Castle на попереку, яке тримається вісім днів. О, Боже", - сказала Кріссі.

Однак останнім часом вона любить дивувати, адже чого тільки вартував її лук, обраний на Олімпіаду в Парижі. Тоді модель з'явилася на публіці в в'язаних трендових трусах від бренду Chloé, які носила в поєднанні з кардиганом.

Кріссі Тейген із чоловіком у Парижі / Фото: Associated Press

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