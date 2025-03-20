Одягла прозору водолазку: Селена Гомес блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

В аутфіті 32-річної артистки акцентним був трендовий коричневий колір.

Селена Гомес потрапила до об'єктивів папараці у Верхньому Вест-Сайді, у Нью-Йорку. Вона мала стильний вигляд.

Співачка була одягнена у коричневий об'ємний бомбер на блискавці і коричневу прозору водолазку, в якій вона виблискувала білим бюстгальтером. Верх Селена скомбінувала з прямими джинсами з коричневим замшевим поясом. Взута вона була у чорні туфлі-човники на шпильках.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Гомес розпустила волосся, зробила макіяж із персиковим блиском на губах і прикрасила вуха золотими сережками. У руці зірка несла чорну сумку.

Нагадаємо, Селена Гомес на премію "Оскар" одягла гламурну сукню від бренду Ralph Lauren. Вбрання відтінку рожевого золота було повністю розшите камінням та бісером, плечі були відкриті, а глибоке декольте підкреслено гарним фігурним вирізом.

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