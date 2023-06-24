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Одягла шкіряне пальто на голе тіло: Емілі Ратаковскі помітили після модного шоу у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одягла шкіряне пальто на голе тіло: Емілі Ратаковскі помітили після модного шоу у Парижі

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Образ зірки був сміливим та досить ефектним.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці після показу бренду Loewe, який проводився в межах Тижня моди в Парижі. Жінка відвідала презентацію колекції весна-літо 2024 року.

Своєю появою перед фотографами вона вирішила здивувати, адже одягла на модне шоу довге чорне шкіряне пальто, застебнуте на один ґудзик. Носила модель річ на голе тіло.

Також на Ратаковскі, попри те, що на вулиці червень, були чорні чоботи. У руці модель несла велику зелену сумку на ланцюжку, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

До речі, також цього Тижня моди у верхньому одязі перед камерами з'явилися інші зірки — Джарел Лето та Кім Кардашян одягли шуби.

Джаред Лето / © Getty Images
Джаред Лето / Фото: Getty Images
Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
3437
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