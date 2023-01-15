Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягла шкіряний червоний костюм: усміхнену Марго Роббі сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
889
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягла шкіряний червоний костюм: усміхнену Марго Роббі сфотографували папараці

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Образ вона урізноманітнила кофтою, яку раніше вже одягала.

Після грандіозної прем'єри фільму "Вавилон" у Лондоні, на якій акторка Марго Роббі продемонструвала досить нетиповий для себе образ від бренду Valentino, вона вирушила на пресконференцію.

Дівчину сфотографували, коли вона вийшла з машини та у супроводі охорони йшла до кінотеатру Curzon Mayfair, де відбувався захід.

Марго вирішила продовжувати тему червоного, тому одягла стильний шкіряний костюм від бренду Bottega Veneta, який складався з подовженого жакета-пальта з чорними ґудзиками та кюлотів.

Марго Роббі / © Getty Images
Марго Роббі / Фото: Getty Images

Доповнювали вбрання бордові черевики на підборах і платформах, також від бренду Bottega Veneta, і коричнева трикотажна кофта в рубчик, в якій ми її вже бачили на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Завершили образ укладання з кількома пасмами, макіяж та золоті прикраси.

Марго Роббі / © Getty Images
Марго Роббі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
889
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація