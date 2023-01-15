Одягла шкіряний червоний костюм: усміхнену Марго Роббі сфотографували папараці

Образ вона урізноманітнила кофтою, яку раніше вже одягала.

Після грандіозної прем'єри фільму "Вавилон" у Лондоні, на якій акторка Марго Роббі продемонструвала досить нетиповий для себе образ від бренду Valentino, вона вирушила на пресконференцію.

Дівчину сфотографували, коли вона вийшла з машини та у супроводі охорони йшла до кінотеатру Curzon Mayfair, де відбувався захід.

Марго вирішила продовжувати тему червоного, тому одягла стильний шкіряний костюм від бренду Bottega Veneta, який складався з подовженого жакета-пальта з чорними ґудзиками та кюлотів.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Доповнювали вбрання бордові черевики на підборах і платформах, також від бренду Bottega Veneta, і коричнева трикотажна кофта в рубчик, в якій ми її вже бачили на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Завершили образ укладання з кількома пасмами, макіяж та золоті прикраси.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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