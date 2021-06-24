Одягла штани не за розміром: Ірина Шейк на прогулянці з дочкою

Одягла штани не за розміром: Ірина Шейк на прогулянці з дочкою

Майже кожного дня Ірину Шейк фотографують на прогулянках з дочкою Леєю.

Вчора модель знову сфотографували в районі Сохо в Нью-Йорку. Кожен день на прогулянку Ірина вибирає цікаві образи і має стильний вигляд. Але іноді з підбором аутфітов трапляються конфузи.

Вчора, наприклад, Шейк була одягнена в білу футболку, яка спереду була коротшою, ніж ззаду, а також чорні шкіряні штани з високою талією, які сильно здавлювали їй живіт. На обличчі у Ірини були чорні сонцезахисні окуляри, кілька золотих ланцюгів було на шиї, а також модель одягла сережки-півкільця.

Ірина Шейк / Getty Images

На візку, в якому Ірина везла свою дочку, висів великий рожевий пакет з речами і чорна сумка на металевому ремінці Olympia від Burberry, вартістю 1690 фунтів стерлінгів.

Ірина Шейк / Getty Images

4-річна Лея Купер була в червоній футболці і квітчастій спідниці і сидячи у візку їла солодощі. А кількома днями раніше Шейк прогулювалася містом в білій сорочці оверсайз і чорній сінісукні із зав'язками на стегнах, яка добре підкреслювала розкішний бронзовий загар знаменитості. Того дня Ірина також була з цією ж сумкою від Burberry.

Ірина Шейк / Getty Images

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