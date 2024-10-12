Одягла смокінг-боді: Нікола Пельтц затьмарила чоловіка Брукліна Бекхема на вечірці

Дівчина одягла дуже незвичайне вбрання, яке підкреслювало її стрункі ноги.
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали вечірку з нагоди запуску соусів Cloud23, яка відбулася у барі Marmont у Лос-Анджелесі. Подружжя позувало перед фотографами обійнявшись, але вся увага була прикута до Ніколи.
Дівчина зробила досить дивний вибір — одягла смокінг-боді чорного кольору, який поєднала з капроновими колготками та туфлями Valentino на величезній підошві — це найулюбленіше взуття Ніколи, яке вона дуже часто носить.
Також вона доповнила образ високою зачіскою та сумкою від бренду Coperni. Бруклін же віддав перевагу чорному двобортному костюму та білій футболці.
Cloud23 – це новий проєкт Брукліна. Раніше свої соуси він презентував на вечірці у Лондоні, яку відвідали його знамениті батьки Девід та Вікторія Бекхеми. Захід відбувся невдовзі після презентації колекції весна-літо 2025 Вікторією в Парижі.
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