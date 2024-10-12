Одягла смокінг-боді: Нікола Пельтц затьмарила чоловіка Брукліна Бекхема на вечірці

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали вечірку з нагоди запуску соусів Cloud23, яка відбулася у барі Marmont у Лос-Анджелесі. Подружжя позувало перед фотографами обійнявшись, але вся увага була прикута до Ніколи.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Дівчина зробила досить дивний вибір — одягла смокінг-боді чорного кольору, який поєднала з капроновими колготками та туфлями Valentino на величезній підошві — це найулюбленіше взуття Ніколи, яке вона дуже часто носить.

Також вона доповнила образ високою зачіскою та сумкою від бренду Coperni. Бруклін же віддав перевагу чорному двобортному костюму та білій футболці.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Cloud23 – це новий проєкт Брукліна. Раніше свої соуси він презентував на вечірці у Лондоні, яку відвідали його знамениті батьки Девід та Вікторія Бекхеми. Захід відбувся невдовзі після презентації колекції весна-літо 2025 Вікторією в Парижі.

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