Одягла спідницю з незвичайним вирізом: Кеті Голмс з'явилася в оригінальному вбранні на заході

Спідниця мала ефект міні в складку. Таке вбрання мало досить сміливий вигляд.

Акторка Кеті Голмс відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений виходу фільму "Рідкісні предмети", в якому вона зіграла, а також виступила його режисеркою та продюсеркою.

Зірку помітили у вівторок, коли вона виходила з 92NY — культурного та громадського центру, розташованого у Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені.

Для заходу Кеті одягла смугасту сорочку та незвичайну спідницю з жакардової тканини, яка мала асиметричний поділ і круглий виріз з-під якого виднілася біла тканина у вигляді білої міні-спідниці в складку.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила білою сумкою та туфлями, на одному з яких теж був круглий виріз.

Туфлі Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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