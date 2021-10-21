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Одягла строгий костюм: Періс Гілтон розповіла про насильство, пережите в центрі для важких підлітків

Одягла строгий костюм: Періс Гілтон розповіла про насильство, пережите в центрі для важких підлітків

Періс Гілтон / Associated Press

Акторка, модель, бізнесвумен і спадкоємиця багатомільйонного статку виступила на пресконференції у Капітолії.

Демократи Конгресу провели пресконференцію, щоб обговорити жорстоке поводження з дітьми в спеціалізованих установах. Виступила на пресконференції і Періс, яка в підлітковому віці була однією з таких дітей. Через важкий характер батьки відправили її в приватну школу-інтернат Provo Canyon School.

Знаменитість розповіла, що в цьому закладі вона неодноразово піддавалася абьюзу з боку працівників школи. За словами Гілтон, її били, кричали, змушували вживати невідомі препарати, співробітники чоловічої статі стежили за тим, як вона миється в душі, і навіть задля покарання відправляли її в одиночне ув'язнення без одягу.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Associated Press

"Це був найболісніший і травматичний досвід у моєму житті", — сказала Періс.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Associated Press

На публіці вона виступила для того, щоб розповісти про свій досвід і закликати президента США Джо Байдена і Конгрес прийняти базовий федеральний "білль про права" для підлітків в групових центрах.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Associated Press

Перед камерами Періс з'явилася в незвично строгому образі, одягнувши чорний костюм. Волосся знаменитості було зібране у хвіст, а на очі вона одягла сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Associated Press

Свою промову Хілтон вимовляла дуже емоційно, ледве стримуючи сльози.

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