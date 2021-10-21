Одягла строгий костюм: Періс Гілтон розповіла про насильство, пережите в центрі для важких підлітків

Одягла строгий костюм: Періс Гілтон розповіла про насильство, пережите в центрі для важких підлітків

Акторка, модель, бізнесвумен і спадкоємиця багатомільйонного статку виступила на пресконференції у Капітолії.

Демократи Конгресу провели пресконференцію, щоб обговорити жорстоке поводження з дітьми в спеціалізованих установах. Виступила на пресконференції і Періс, яка в підлітковому віці була однією з таких дітей. Через важкий характер батьки відправили її в приватну школу-інтернат Provo Canyon School.

Знаменитість розповіла, що в цьому закладі вона неодноразово піддавалася абьюзу з боку працівників школи. За словами Гілтон, її били, кричали, змушували вживати невідомі препарати, співробітники чоловічої статі стежили за тим, як вона миється в душі, і навіть задля покарання відправляли її в одиночне ув'язнення без одягу.

Періс Гілтон / Associated Press

"Це був найболісніший і травматичний досвід у моєму житті", — сказала Періс.

Періс Гілтон / Associated Press

На публіці вона виступила для того, щоб розповісти про свій досвід і закликати президента США Джо Байдена і Конгрес прийняти базовий федеральний "білль про права" для підлітків в групових центрах.

Періс Гілтон / Associated Press

Перед камерами Періс з'явилася в незвично строгому образі, одягнувши чорний костюм. Волосся знаменитості було зібране у хвіст, а на очі вона одягла сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / Associated Press

Свою промову Хілтон вимовляла дуже емоційно, ледве стримуючи сльози.

"The multibillion dollar troubled teen industry has been able to mislead parents, school districts, child welfare agencies and juvenile justice systems for decades," Paris Hilton says on Capitol Hill. https://t.co/tTxC3T0iBB pic.twitter.com/lvbXjJHKCv — ABC News (@ABC) October 20, +2021

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