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Одягла строгу сукню з голою спиною: супермодель Ірина Шейк на червоній доріжці

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Одягла строгу сукню з голою спиною: супермодель Ірина Шейк на червоній доріжці

Ірина Шейк / Getty Images

На відміну від багатьох колег, Ірина вирішила одягнути сукню без особливих розрізів та декольте.

Супермодель Ірина Шейк прилетіла із США до Саудівської Аравії, щоб відвідати перший кінофестиваль Red Sea, який стартував 6 грудня у місті Джідда. Для заходу вона одягла однотонну строгу сукню від бренду Mônot.

Ірина Шейк / © Getty Images
Ірина Шейк / Getty Images

Вбрання мало довгі рукави, а єдиною його окрасою став виріз на спині. Доповнила образ модель годинником на руці, босоніжками та дуже лаконічним макіяжем з червоною помадою на губах.

Ірина Шейк / © Getty Images
Ірина Шейк / Getty Images

Захід у Саудівській Аравії триватиме до 16 грудня, і за цей час гостям покажуть картини місцевих режисерів, а також деякі міжнародні кінохіти. Гостями першого дня фестивалю стали також моделі Шаніна Шейк, Алессандра Амбросіо та акторка Гіларі Свонк.

Також нагадаємо, що зовсім нещодавно Ірину Шейк бачили у Нью-Йорку під час прем'єри фільму Гільєрмо дель Торо "Алея жаху", у якому зіграв Брендлі Купер. Разом пара для фото не позувала, але все ж таки купу нових чуток про возз'єднання викликала.

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