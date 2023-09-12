Одягла сукню без білизни: Сара Сампайо з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку

32-річна Сару Сампайо заскочили перед показом мод Altuzarra у нью-йоркській публічній бібліотеці в Мідтауні на Мангеттені.

Одягнена модель була у сукню-водолазку, під яку не стала одягати бюстгальтер. А взута у чорні слінгбеки зі шкіри на невисоких підборах. У руках Сара тримала невелику плетену сумку, на зап'ястях вона мала кілька золотих браслетів різної ширини, на шиї золоте кольє, а у вухах великі сережки прямокутної форми.

Сара зібрала волосся в гладкий пучок і зробила денний макіяж, підкресливши пухкі губи рожевим блиском. Нігті Сампайо були нафарбовані світлим лаком.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Сара Сампайо показувала фотографії зі своєї розкішної відпустки, яку вона провела з коханим в Італії.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сари Сампайо

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