Одягла сукню-бюстьє: Кеті Голмс прийшла на прем'єру мюзиклу в Нью-Йорку

На Бродвеї в Нью-Йорку відбулася прем'єра нового мюзиклу, заснованого на відомій п'єсі Вільяма Шекспіра "Отелло". Серед гостей заходу була і акторка Кеті Голмс.

Вона одягла з такої нагоди чорну приталену сукню від бренду Khaite з колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Вбрання акторки було лаконічним, а носила сукню вона у поєднанні з креативними туфлями на ремінцях і невеликою сумкою зі зміїної шкіри. Довге волосся Кеті розпустила і уклала у легкі локони, на обличчі у неї був макіяж із яскравою помадою на губах.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали Дженніфер Лопес та її 17-річна дочка Емма. Мама вбралася в костюм з камінням та кристалами від Zuhair Murad, а ось дочка обрала смугастий штанний костюм та сорочку.

Дженніфер Лопес та її дочка Емма / Фото: Associated Press

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