Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягла сукню-купальник: супермодель Гайді Клум підкреслила фігуру незвичайним вбранням

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
75
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягла сукню-купальник: супермодель Гайді Клум підкреслила фігуру незвичайним вбранням

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Сміливий образ підкреслив струнку фігуру зірки.

50-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум продемонструвала незвичайний образ — зірка одягла сукню-купальник з драпуванням та вузлами. Сукня була виконана у двох кольорах — чорному та кобальтовому — і підкреслювала струнку фігуру знаменитості.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Жінка доповнила образ ланцюжком із синім кулоном на шиї, чорними босоніжками на підборах, макіяжем та червоним манікюром і педикюром. Волосся зірка подіуму розпустила у уклала у легкі локони.

Цю двоколірну сукню вона одягла на показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Jean Paul Gaultier, який проводився в Парижі в межах Тижня високої моди. До речі, у шоу взяла участь ще одна супермодель 90-х – француженка Летиція Каста.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
75
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація