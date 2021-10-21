Одягла сукню-смокінг: сестра Кейт Мосс з'явилася на вечірці в Лондоні

Лотті — одна з головних тусовщиць Лондона.

Молодша зведена сестра британської супермоделі Кейт Мосс — 23-річна Шарлотта, яку шанувальники більше знають під скороченим ыменем Лотті, сходила на вечірку в Лондоні. Захід, який вона відвідала, було присвячено презентації Disco Crimbo, тому гості виходили на лід, щоб спробувати свої сили в керлінгу (спортивна гра на льоду). З такої нагоди Лотті вирішила одягнутися у вбрання синіх відтінків і вибрала атласну сукню-смокінг MIMII London, яку одягла поверх короткого міні на бретельках.

З аксесуарів вона вибрала золоті босоніжки на високих підборах і зі стразами, які добре поєдналися з невеликою сумкою і золотими прикрасами.

Лотті Мосс / Getty Images

В атласному луці Лотті також з'являлася кілька тижнів тому, але він був менш вдалим. Тоді Лотті, потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до ресторан Chiltern Firehouse. На ній було чорна довга сукня з розрізом.

Лотті Мосс / Getty Images

Читайте також:

У чорному міні і чоботях-ботфортах: Лотті Мосс сходила на виставку

Оголила плечі: Лотті Мосс у сукні з драпуванням і пікантним декольте сходила на вечірку

Відверті виходи Лотті Мосс (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання