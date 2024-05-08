Одягла сукню-тераріум: 22-річна модель приголомшила вибором незвичайного вбрання для заходу

Вбрання світилося як нічник та ідеально вписалося в тему заходу.

Американська модель Амелія Грей Гемлін – представниця так званих nepo babies – дітей відомих батьків, які зробили кар'єру завдяки їхній протекції та грошам. Вона народилася в родині Гаррі Гемліна — актора, письменника та підприємця, та Лізи Рінни — акторки, моделі та телеведучої.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

Цього року Амелія дебютувала на Met Gala, а вбранням обрала сукню-тераріум від бренду Undercover, яку модельєр і засновник бренду Дзюн Такагасі презентував у колекції весна-літо 2024.

Вбрання являло собою жовту сукню, яка складалася з двох частин — вбрання з тканини і пластику. Другий пластиковий елемент буквально скручувався болтами на тілі моделі. Усередині тераріуму були фіолетові троянди.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

Доповнювали вбрання прикраси від Messika, золоті босоніжки, "мокра" зачіска та яскравий макіяж з фіолетовою помадою, яка поєднувалася за кольором з квітами, що лежать у сукні. Усередині вбрання було підсвічування.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

Вбрання Такахасі не лише ідеально вписувалося в тему заходу, яка звучала як "Сад часу", але також займала знакове місце у самій виставці в Метрополітен-музеї, оскільки зображена на афішах.

Також у технологічному витворі мистецтва на цей захід прийшла дівчина на ім'я Мона Патель. Вона теж стала дебютанткою Met Gala 2024, а обране нею вбрання являло собою кінетичну сукню-метелика від Iris Van Herpen.

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