Одягла сукню у квітковий принт: вагітну Румер Вілліс помітили з бойфрендом у Лос-Анджелесі

Старша дочка Демі Мур та Брюса Вілліса — 34-річна Румер — продемонструвала романтичний образ у довгій жовтій сукні у квітковий принт, яку поєднала з м'яким жовтим кардиганом.

У вбрання були кишені, невеликі рюші на подолі та напівкруглий виріз. Доповнила вона свій образ плетеною сумкою, зручним взуттям та кількома лаконічними прикрасами на шиї. Волосся Румер зібрала в пучок.

Під приціл фотографів вона потрапила зі своїм коханим - співаком та музикантом Дереком Річардом Томасом. Пара ходила по покупки до супермаркету Erewhon Market, а також зайшли до кафе, де вони купили кілька напоїв та перекусили.

Румер Вілліс з бойфрендом / Фото: Getty Images

Румер зараз вагітна, для неї і Дерека це перша дитина. Також малюк стане першим онуком для Демі Мур та Брюса Вілліса. Зі своїм бойфрендом Румер у стосунках не дуже давно, він – незалежний музикант, який також відомий як DRT, окрім своєї сольної музики, він був фронтменом та провідним вокалістом гурту Vista Kicks.

Румер Вілліс з бойфрендом / Фото: Getty Images

Згідно з виданням Daily Mail, Румер планує домашні пологи без ліків. Також майбутня мати вирішила не влаштовувати Gender reveal party, щоб дізнатися стать дитини.

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