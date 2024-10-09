Одягла сукню у вінтажному стилі: красива Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці

Відома акторка продовжує роботу над серіалом.
59-річна зірка "Сексу і міста" Сара Джессіка Паркер знову опинилася у центрі уваги. Акторку заскочили папараці, на Мангеттені, під час знімань серіалу "І просто так…".
Паркер продемонструвала нове вбрання, яке цього разу було незвичайного жовто-салатового відтінку. Сукня довжини міді була виконана у вінтажному стилі, мала рукави три чверті, глибоке декольте та складки на ньому. Талія у сукні була підкреслена, а спідницю теж прикрашали складки.
Носила сукню Сара Джесіка у поєднанні з туфлями на підборах, об'ємною зачіскою та перлинними сережками. На плечі у неї була велика сумка-шопер.
Ця сукня акторки за дизайном та стилем нагадала довге рожеве вбрання, в якому її бачили раніше. Ось лише тоді на Паркер було вбрання рожевого кольору і з ґудзиками.
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