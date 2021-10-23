Одягла сукню в горох: стильна Демі Мур на презентації книжки

Акторка останнім часом не пропускає світські заходи.
Демі Мур відвідала презентацію фотокнижки Drivebys фотографа Браяна Бовена Сміта, яка відбулася в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість з'явилася у сукні з довгими рукавами і принтом у дрібний горох від бренду Fendi.
Вбрання вона доповнила довгим шарфом, чорними чобітьми, квадратною сумкою і окулярами для зору. Волосся Демі було розпущеним і вирівняним, а на обличчі вона зробила дуже природний і практично непомітний макіяж.
Останнім часом Мур веде активне світське життя і часто з'являється на тусовках і різних модних заходах. Компанію акторці часто зіставляє її дочка. Наприклад, на Тижні моди в Парижі вона також продемонструвала кілька розкішних луків, а також побувала на заході в Лос-Анджелесі, в сукні від Schiaparelli.
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