Одягла сукню в колір неба: вагітна Катя Осадча на одеському узбережжі

Телеведуча поділилася кількома барвистими знімками з Одеси.
Катя Осадча опублікувала кілька нових фотографій, які зробила під час чергового відрядження. На фото зіркова ведуча позує в небесно-блакитній сукні в принт віши, з приспущеними рукавами-ліхтариками і взута в білі еспадрильї з чорними носками.
На шиї у Каті бірюзова прикраса, волосся зібране у хвіст, а на обличчі великі окуляри від сонця. Зірка сфотографувалася біля знаменитих відкритих дверей на одеському пляжі. Вбрання Осадчої прекрасно підкреслювало її вже великий вагітний живіт.
"У колір неба традиційне фото біля дверей. Які ваші плани на довгий вікенд? З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався. Але море — завжди хороша ідея, навіть якщо і по роботі", — написала ведуча "Світського життя" в підписах під фотографіями.
Раніше, нагадаємо, Осадча показувала, який вигляд має у вечірній сукні і на підборах, перебуваючи вже в другому триместрі своєї вагітності.
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