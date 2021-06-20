Одягла сукню в колір неба: вагітна Катя Осадча на одеському узбережжі

Телеведуча поділилася кількома барвистими знімками з Одеси.

Катя Осадча опублікувала кілька нових фотографій, які зробила під час чергового відрядження. На фото зіркова ведуча позує в небесно-блакитній сукні в принт віши, з приспущеними рукавами-ліхтариками і взута в білі еспадрильї з чорними носками.

На шиї у Каті бірюзова прикраса, волосся зібране у хвіст, а на обличчі великі окуляри від сонця. Зірка сфотографувалася біля знаменитих відкритих дверей на одеському пляжі. Вбрання Осадчої прекрасно підкреслювало її вже великий вагітний живіт.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"У колір неба традиційне фото біля дверей. Які ваші плани на довгий вікенд? З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався. Але море — завжди хороша ідея, навіть якщо і по роботі", — написала ведуча "Світського життя" в підписах під фотографіями.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Раніше, нагадаємо, Осадча показувала, який вигляд має у вечірній сукні і на підборах, перебуваючи вже в другому триместрі своєї вагітності.

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