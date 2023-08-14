Одягла сукню в квітковий принт: акторка Крістіна Гендрікс продемонструвала яскравий лук

В руках у неї було кілька пакетів, мабуть, із подарунками. Захід, який вона відвідала, – вечірка знаменитої продюсерки Дженніфер Кляйн, особливість якої в тому, що вхід на свято дозволено лише жінкам.
Акторку Крістіну Гендрікс, відому за роллю Джоан Голловей у серіалі "Божевільні", помітили фотографи з пакетами в руках. Знаменитість ішла на щорічний захід Day of Indulgence.
На Крістіні була довга сукня з рукавами й рюшею на спідниці, також її прикрашав гарний квітковий принт. Талію підкреслював пояс, який вона зав'язала на бант.
Вбрання Гендрікс доповнила сонцезахисними окулярами, золотистими босоніжками на низьких підбо набором прикрас – золотими сережками у вухах і каблучкою на руці. Також на шиї у неї висів медальйон на тонкому ланцюжку.
Особливу увагу привертала зачіска акторки, оскільки своє розкішне руде волосся вона уклала в пишні локони.
Також на сторінці в соцмережі зірка показала кілька деталей свого життя, опублікувавши селфі, скрини й фото, які зробила минулого тижня.
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