Одягла сукню в квітковий принт: акторка Крістіна Гендрікс продемонструвала яскравий лук

В руках у неї було кілька пакетів, мабуть, із подарунками. Захід, який вона відвідала, – вечірка знаменитої продюсерки Дженніфер Кляйн, особливість якої в тому, що вхід на свято дозволено лише жінкам.

Акторку Крістіну Гендрікс, відому за роллю Джоан Голловей у серіалі "Божевільні", помітили фотографи з пакетами в руках. Знаменитість ішла на щорічний захід Day of Indulgence.

На Крістіні була довга сукня з рукавами й рюшею на спідниці, також її прикрашав гарний квітковий принт. Талію підкреслював пояс, який вона зав'язала на бант.

Вбрання Гендрікс доповнила сонцезахисними окулярами, золотистими босоніжками на низьких підбо набором прикрас – золотими сережками у вухах і каблучкою на руці. Також на шиї у неї висів медальйон на тонкому ланцюжку.

Особливу увагу привертала зачіска акторки, оскільки своє розкішне руде волосся вона уклала в пишні локони.

Крістіна Гендрікс / Фото: Getty Images

Також на сторінці в соцмережі зірка показала кілька деталей свого життя, опублікувавши селфі, скрини й фото, які зробила минулого тижня.

Читайте також:

Вдалі виходи Христини Гендрікс (10 фото)