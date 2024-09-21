Одягла сукню в ромашки: Кірстен Данст відвідала показ нової колекції Модного дому Gucci

42-річна Кірстен Данст відвідала показ нової колекції Модного дому Gucci. Шоу бренду відбулося у межах Тижня моди в Мілані та на ньому креативний директор Сабато де Сарно презентував публіці колекцію весна-літо 2025.

Кірстен обрала для заходу сукню-бюстьє зі складками на талії та стегнах, а також із принтом у вигляді невеликих ромашок. Носила це вбрання вона з чорними слінгбеками, сумкою та сонцезахисними окулярами.

Волосся акторка уклала в легкі і трохи недбалі локони, а також зробила лаконічний макіяж.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Схожу сукню на цей захід одягла колега Кірстен – акторка Джесіка Честейн. На ній теж була сукня в ромашки, але трохи іншого фасону. У цьому вбранні вона випромінювала італійський шик.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стиль Кірстен Данст (14 фото)