Одягла сукню в ромашки: Кірстен Данст відвідала показ нової колекції Модного дому Gucci

Акторка підкреслила фігуру вбранням.
42-річна Кірстен Данст відвідала показ нової колекції Модного дому Gucci. Шоу бренду відбулося у межах Тижня моди в Мілані та на ньому креативний директор Сабато де Сарно презентував публіці колекцію весна-літо 2025.
Кірстен обрала для заходу сукню-бюстьє зі складками на талії та стегнах, а також із принтом у вигляді невеликих ромашок. Носила це вбрання вона з чорними слінгбеками, сумкою та сонцезахисними окулярами.
Волосся акторка уклала в легкі і трохи недбалі локони, а також зробила лаконічний макіяж.
Схожу сукню на цей захід одягла колега Кірстен – акторка Джесіка Честейн. На ній теж була сукня в ромашки, але трохи іншого фасону. У цьому вбранні вона випромінювала італійський шик.
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