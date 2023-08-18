Одягла сукню в рубчик і з вирізами на талії: Анджеліна Джолі з'явилася в ефектному вбранні

Хоча ця сукня була стриманого кольору, її фасон значно відрізнявся, від того, що вона одягала останнім часом.

Зараз Анджеліна Джолі проводить час у Нью-Йорку, де тимчасово зосереджена її робота — вона виступає як провідна продюсерка у новому бродвейському мюзиклі "Аутсайдери". Акторка влаштувала також на роботу в цей мюзикл свою 15-річну дочку Вів'єн Джолі-Пітт.

Прямуючи на роботу, акторка потрапила під прицілу папараці. На Анджеліні була довга чорна приталена сукня, яку вона носила без бюстгальтера, через що було чітко видно силует грудей.

Також у сукні була фактура в дрібний рубчик, рукави-флаттер і круглі вирізи на талії.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами від бренду Valentino та сумкою від Saint Laurent. Взула вона туфлі на високих підборах, а в руці несла пальто.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

А ось днем раніше її сфотографували із сином Паксом. Тоді на акторці був чорний шовковий топ із мереживним оздобленням та елегантний чорний штанний костюм.

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