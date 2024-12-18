Одягла сукню в стилі диско: Кеті Перрі виступила на концерті у срібно-золотому міні

Співачка вибрала дуже яскраве та ефектне вбрання, довжина якого підкреслювала її ноги.
Співачка Кеті Перрі виступила з перформансом на заході Q102 iHeartRadio Jingle Ball. Вона вийшла на сцену та продемонструвала свою струнку фігуру.
На Кеті того дня була гламурна мінісукня від бренду Retrofete, яка створена в дискостилі. Носила її вона у поєднанні із золотим довгим пальтом від цього ж бренду.
Це вбрання Кеті доповнювала чоботами-панчохами срібного кольору від Le Silla, срібними прикрасами, зачіскою з кучерями та яскравим макіяжем.
Золотий та срібний – останнім часом одні з фаворитів Кеті. Вбрання такого кольору співачка вже не раз уже одягала і зокрема на концерт у Нью-Йорку.
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