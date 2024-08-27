Одягла сукню від улюбленої подруги: Єва Лонгорія відвідала Демократичний національний з'їзд

Зірка публічно підтримала Камалу Гарріс.
Акторка Єва Лонгорія взяла участь у з'їзді демократичної партії, яку підтримує, і тому вийшла на сцену у Чикаго, щоб виголосити промову. З'їзд відбувався від 19 до 22 серпня.
Вона одягла міді сукню синього кольору, який символізував кольори партії. Це було вбрання від близької подруги Єви – британської дизайнерки Вікторії Бекхем.
Спідниця сукні була трохи розкльошена на подолі, рукави були короткими і об'ємними, а ось на животі це однотонне вбрання прикрашали невеликі складки тканини. Образ Лонгорія доповнила чорними лаконічними босоніжками зачіскою-хвостом та макіяжем. У її вухах сяяли сережки з діамантами.
Буквально за кілька днів після цієї події Лонгорія з'явилася на заході в Каліфорнії — вечірці, яку організували на честь шестиріччя організації This Is About Humanity, яку також відвідала наречена американського мільярдера Джефа Безоса Лорен Санчес.
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