Одягла сукню від улюбленої подруги: Єва Лонгорія відвідала Демократичний національний з'їзд

Акторка Єва Лонгорія взяла участь у з'їзді демократичної партії, яку підтримує, і тому вийшла на сцену у Чикаго, щоб виголосити промову. З'їзд відбувався від 19 до 22 серпня.

Вона одягла міді сукню синього кольору, який символізував кольори партії. Це було вбрання від близької подруги Єви – британської дизайнерки Вікторії Бекхем.

Спідниця сукні була трохи розкльошена на подолі, рукави були короткими і об'ємними, а ось на животі це однотонне вбрання прикрашали невеликі складки тканини. Образ Лонгорія доповнила чорними лаконічними босоніжками зачіскою-хвостом та макіяжем. У її вухах сяяли сережки з діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Буквально за кілька днів після цієї події Лонгорія з'явилася на заході в Каліфорнії — вечірці, яку організували на честь шестиріччя організації This Is About Humanity, яку також відвідала наречена американського мільярдера Джефа Безоса Лорен Санчес.

Єва Лонгорія та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

