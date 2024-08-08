Одягла сукню, як туніку: молода акторка скопіювала образ мільйонерки Нікі Гілтон

24-річна акторка Ізабела Феррер з'явилася в Нью-Йорку 5 серпня, коли відвідувала черговий захід, присвячений виходу фільму "Покинь, якщо кохаєш". Дівчину заскочили в Сохо в незвичайному вбранні, адже вона поєднала довгу білу сукню-сорочка з принтом у вигляді великих конвалій, зі світлими джинсами.

Сукню Ізабела носила як туніку, адже розстебнула ґудзики до самої талії. Ця сукня на ній була від бренду Oscar de la Renta. Також вбрання молодої акторки доповнили милі сатинові туфлі від бренду Malone Souliers, які виконані у блакитному кольорі.

Також вона зробила легкий макіяж, одягла довгі сережки з камінням та накрутила волосся у легкі локони.

Ізабела Феррер / Фото: Getty Images

Таку саму сукню з конваліями нещодавно одягала для прогулянки мільйонера Нікі Гілтон — молодша сестра Періс Гілтон. Але на відміну від Ізабели, Нікі носила вбрання саме як сукню, доповнивши сумкою Hermes Kelly ніжно-зеленого відтінку.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Ізабела зараз у центрі уваги через те, що зіграла разом із Блейк Лайвлі в екранізації роману "Покинь, якщо кохаєш". Дівчині дісталася роль головної героїні у юності.

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