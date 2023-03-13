Одягла сукню з 3D квітами і повторила трюк Анджеліни Джолі: розглядаємо образ Ніколь Кідман

Зірка зробила ставку на свої розкішні ноги, а також одягла з чоловіком образи одного бренду.
У ніч проти 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 95-та церемонія нагородження "Оскар", де традиційно відзначили таланти найкращих акторів, режисерів та обрали фільм року.
Однією з гостей церемонії стала 55-річна Ніколь Кідман, яка сама є лауреаткою премії, оскільки 2003 року отримала "Оскар" за роль британської письменниці Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (тоді вона була першою акторкою з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль").
Кідман цього разу зважилася на тренд з лелытками, оскільки одягла чорну сукню на одне плече з розрізом до стегна, яка була оздоблена об'ємними трояндами, що прикрашають її талію і плече.
Автором цього вбрання є бренд Giorgio Armani.
Сукню Ніколь доповнила розкішними туфлями на ремінцях, які мали цікаві підбори із золотими елементами.
На "Оскар" вона прибула разом із своїм чоловіком Кітом Урбаном. Музикант вирішив відповідати дружині, тому одягнув класичний чорний смокінг від Giorgio Armani.
А от щодо Ніколь, то вона вирішила повторити перед камерами легендарний трюк Анджеліни Джолі з ногою — акторка виставила одну ногу в бік, демонструючи ефектний розріз сукні.
2012 року Анджеліна Джолі викликала фурор на червоній доріжці, коли з'явилася в чорній оксамитовій сукні від Versace з дуже високим розрізом. Тоді вона демонструвала ногу, виставивши її з важкої оксамитової спідниці. Цей образ у результаті став мемом.
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