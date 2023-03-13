Одягла сукню з 3D квітами і повторила трюк Анджеліни Джолі: розглядаємо образ Ніколь Кідман

Зірка зробила ставку на свої розкішні ноги, а також одягла з чоловіком образи одного бренду.

У ніч проти 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 95-та церемонія нагородження "Оскар", де традиційно відзначили таланти найкращих акторів, режисерів та обрали фільм року.

Однією з гостей церемонії стала 55-річна Ніколь Кідман, яка сама є лауреаткою премії, оскільки 2003 року отримала "Оскар" за роль британської письменниці Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (тоді вона була першою акторкою з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль").

Кідман цього разу зважилася на тренд з лелытками, оскільки одягла чорну сукню на одне плече з розрізом до стегна, яка була оздоблена об'ємними трояндами, що прикрашають її талію і плече.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Автором цього вбрання є бренд Giorgio Armani.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Сукню Ніколь доповнила розкішними туфлями на ремінцях, які мали цікаві підбори із золотими елементами.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На "Оскар" вона прибула разом із своїм чоловіком Кітом Урбаном. Музикант вирішив відповідати дружині, тому одягнув класичний чорний смокінг від Giorgio Armani.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

А от щодо Ніколь, то вона вирішила повторити перед камерами легендарний трюк Анджеліни Джолі з ногою — акторка виставила одну ногу в бік, демонструючи ефектний розріз сукні.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

2012 року Анджеліна Джолі викликала фурор на червоній доріжці, коли з'явилася в чорній оксамитовій сукні від Versace з дуже високим розрізом. Тоді вона демонструвала ногу, виставивши її з важкої оксамитової спідниці. Цей образ у результаті став мемом.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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