Одягла сукню з бретельками із бісеру: модель Сара Сампайо стала гостею Венеційського кінофестивалю

Відвідала дівчина прем'єрний показ фільму "Паралельні матері".

Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret, 30-річна Сара Сампайо, вибрала для червоної доріжки першого дня Венеційського кінофестивалю чорну сукню від італійського бренду Giorgio Armani. Але що цікаво, вбрання моделі було вперше представлене в колекції Fall-Winter 2008 року.

Довга сукня з пишною спідницею зшита з люрексної тканини і чорного шифону, а її верх прикрашають дві бретельки з чорно-білого бісеру. Образ Сари вийшов макисмально лаконічним, адже вона його доповнила лише макіяжем, зібраним у пучок волоссям і парою чорних сережок.

Сара Сампайо / Associated Press

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