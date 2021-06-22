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Одягла сукню з декольте і жакет красивого відтінку: іспанська політикиня вибрала стильний аутфіт

Одягла сукню з декольте і жакет красивого відтінку: іспанська політикиня вибрала стильний аутфіт

Ісабель Діас Аюсо / Getty Images

Образ вийшов сучасним і дуже стильним.

Найчастіше іспанську політикиню Ісабель Діас Аюсо можна побачити в стриманих вбраннях, блузах або жакетах, але вчора вона з'явилася в досить цікавому аутфіті, який складався з двобортного блейзера баклажанового кольору від Zara і білої легкої сукні міді з декольте-гойдалкою.

Доповнили цей аутфіт стильна об'ємна зачіска, макіяж і туфлі-човники пудровий кольору на 10-сантиметрових підборах.

Ісабель Діас Аюсо / © Getty Images
Ісабель Діас Аюсо / Getty Images

Варто зазначити, що образ Ісабель Діас Аюсо мав дуже стильний і сучасний вигляд. Також помітно, що політикиня любить моду і хоче робити ставку на цікавий дизайн у своєму вбранні.

Ісабель Діас Аюсо / © Getty Images
Ісабель Діас Аюсо / Getty Images

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