Одягла сукню з ефектним розрізом: Іггі Азалію сфотографували у Нью-Йорку

Дівчина рідко виходить у світ, тому ця її поява у місті здивувала. Вивляд вона мала, як завжди, стильний.
Гіп-гоп-виконавиця і віднедавна ще й зірка OnlyFans Іггі Азалії потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. 32-річну знаменитість помітили у районі Сохо, коли вона йшла до своєї машини.
На Іггі в той день була сукня з чорно-червоним з принтом від Louisa Ballou, вартість такого вбрання 730 доларів.
Образ співачка доповнила чорними лакованими чоботями на шпильках та чорними сонцезахисними окулярами. Довге світле волосся Іггі розпустила та накрутила у легкі об'ємні хвилі, зробила легкий макіяж, світлий манікюр та одягла браслет із діамантами на зап'ястя.
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