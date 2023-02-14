Одягла сукню з ефектним розрізом: Іггі Азалію сфотографували у Нью-Йорку

Дівчина рідко виходить у світ, тому ця її поява у місті здивувала. Вивляд вона мала, як завжди, стильний.

Гіп-гоп-виконавиця і віднедавна ще й зірка OnlyFans Іггі Азалії потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. 32-річну знаменитість помітили у районі Сохо, коли вона йшла до своєї машини.

На Іггі в той день була сукня з чорно-червоним з принтом від Louisa Ballou, вартість такого вбрання 730 доларів.

Образ співачка доповнила чорними лакованими чоботями на шпильках та чорними сонцезахисними окулярами. Довге світле волосся Іггі розпустила та накрутила у легкі об'ємні хвилі, зробила легкий макіяж, світлий манікюр та одягла браслет із діамантами на зап'ястя.

Іггі Азалія / Фото: Getty Images

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