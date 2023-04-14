Одягла сукню з графічним принтом: Емілі Ратаковскі привернула увагу пікантним вбранням

Супермодель Емілі Ратаковскі привернула загальну увагу 13 квітня, коли йшла зі своєю подругою на обід у Нью-Йорку. Знаменитість була того дня одягнена у чорно-білу сукню від бренду Miaou з графічним принтом.

Вбрання мало галтер у вигляді водолазки, американську пройму та асиметричну, трохи розкльошену донизу спідницю. Вартість такої сукні 295 доларів і схоже, що на неї нанесено кадри з фільму "Безтурботний їздець" 1969 року.

Вбрання модель доповнила коричневими чоботами від Dior, сумкою Miu Miu у стилі Y2K та сонцезахисними окулярами від бренду Dmy by Dmy.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Однак через те, що пройма у сукні була дуже глибокою, Емілі показала в цьому вбранні трохи більше, ніж хотіла.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Цей фасон сукні та принт трохи нагадали нам легендарну сукню Сари Джессіки Паркер із серіалу "Секс і місто" з "газетним" принтом, яку створив дизайнер Джон Гальяно для колекції Christian Dior осінь-зима 2000-2001.

Сара Джессіка Паркер у сукні Dior / Фото: Getty Images

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