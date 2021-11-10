Одягла сукню з кокетливим розрізом: 88-річна Джоан Коллінз сходила з чоловіком на захід

Одягла сукню з кокетливим розрізом: 88-річна Джоан Коллінз сходила з чоловіком на захід

Зірка мала приголомшливий вигляд і з радістю позувала фотографам.

9 листопада в Лондоні відбулася вечеря, влаштована дієтологинею Габріелою Пікок, щоб відсвяткувати випуск її книжки "До прекрасного самопочуття за два тижні" у клубі Pavilion. Захід відвідала безліч знаменитостей, серед яких була зірка мильних опер Джоан Коллінз та її чоловік Персі Гібсон.

88-річна акторка любить гламурні вбрання, тому одягла чорну сукню з довгими рукавами та розсипом стразів. Збоку у вбрання був дуже високий розріз, що оголював ногу акторки. Образ вона доповнила масивними сережками, невеликою вечірньою сумкою, колготками в сітку та туфлями на підборах.

Джоан Коллінз / Getty Images

Також цей захід відвідала і принцеса Баатріс, якій дієтологиня Габріелою Пікок допомагала схуднути.

Принцеса Беатріс / Getty Images

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