Одягла сукню з мережива: красива Анджеліна Джолі сяяла на церемонії Choice Awards

7 лютого в Америці відбулася 30-та церемонія Critics' Choice Awards, нагороди на якій вручаються за найкращі досягнення у галузі кіновиробництва та телевізійних програм.

Серед гостей церемонії з'явилася голлівудська зірка Анджеліна Джолі, оскільки вона була номінована у категорії "Найкраща акторка", але поступилася перемогою Демі Мур.

На заході вона з'явилася в довгій сукні від Elie Saab з колекції весна-літо 2025. Вбрання було бежевого кольору, виконане з квіткового мережива, мало невеликий шлейф і V-подібне декольте, яке демонструвало тату акторки у вигляді птаха. Також можна помітити, що вбрання виконане трохи у ретро стилістиці, що нагадує вечірню моду 30-х років.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Волосся Анджеліна просто розпустила, а на обличчі у неї був макіяж із яскравою помадою, яка поєднувалася за кольором із відтінком її манікюру. З прикрас вона одягла лише кілька сережок.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Днем раніше 49-річна акторка відвідала церемонію вручення премії Maltin Modern Master Award, яка відбулася в межах 40-го Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Тоді на ній була сукня-комбінація відтінку вершкового масла, створена брендом Brunello Cucinelli.

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