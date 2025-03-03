Одягла сукню з пікантним акцентом на сідницях: Зої Кравіц здивувала дизайном свого вбрання

Дочка акторки Лізи Боне та музиканта Ленні Кравіца, яка зробила не менш приголомшливу кінокар'єру, регулярно з'являється на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Захід проводиться у Каліфорнії після офіційної церемонії вручення нагород "Оскар".

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Цього разу вона обрала на перший погляд скромну чорну сукню з довгими рукавами та без глибокого декольте. Вбрання було від бренду Saint Laurent, з яким Зої давно співпрацює, але був у нього один секрет — на спині сукню прикрашали прозорі вставки.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

На спині була вшита сітчаста тканина, декорована стразами, а також сукню прикрашав невеликий бант.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Волосся Зої зібрала в низький пучок, одягла гламурні прикраси від Jessica McCormack, а також туфлі на підборах того самого бренду Saint Laurent.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Це вбрання з оголеними сідницями нагадало образ Леді Гаги з "Оскара", який та продемонструвала 2023 року з колекції осінь-зима 2023-2024.

Леді Гага у 2023 році / Фото: Associated Press

Леді Гага у 2023 / Фото: Associated Press

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