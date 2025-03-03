Одягла сукню з пікантним акцентом на сідницях: Зої Кравіц здивувала дизайном свого вбрання

Сміливе вбрання дуже нагадало те, яке колись носила Леді Гага.
Дочка акторки Лізи Боне та музиканта Ленні Кравіца, яка зробила не менш приголомшливу кінокар'єру, регулярно з'являється на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Захід проводиться у Каліфорнії після офіційної церемонії вручення нагород "Оскар".
Цього разу вона обрала на перший погляд скромну чорну сукню з довгими рукавами та без глибокого декольте. Вбрання було від бренду Saint Laurent, з яким Зої давно співпрацює, але був у нього один секрет — на спині сукню прикрашали прозорі вставки.
На спині була вшита сітчаста тканина, декорована стразами, а також сукню прикрашав невеликий бант.
Волосся Зої зібрала в низький пучок, одягла гламурні прикраси від Jessica McCormack, а також туфлі на підборах того самого бренду Saint Laurent.
Це вбрання з оголеними сідницями нагадало образ Леді Гаги з "Оскара", який та продемонструвала 2023 року з колекції осінь-зима 2023-2024.
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