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Одягла сукню з пікантним акцентом на сідницях: Зої Кравіц здивувала дизайном свого вбрання

Одягла сукню з пікантним акцентом на сідницях: Зої Кравіц здивувала дизайном свого вбрання

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Сміливе вбрання дуже нагадало те, яке колись носила Леді Гага.

Дочка акторки Лізи Боне та музиканта Ленні Кравіца, яка зробила не менш приголомшливу кінокар'єру, регулярно з'являється на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Захід проводиться у Каліфорнії після офіційної церемонії вручення нагород "Оскар".

Зої Кравиць / © Associated Press
Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Цього разу вона обрала на перший погляд скромну чорну сукню з довгими рукавами та без глибокого декольте. Вбрання було від бренду Saint Laurent, з яким Зої давно співпрацює, але був у нього один секрет — на спині сукню прикрашали прозорі вставки.

Зої Кравиць / © Associated Press
Зої Кравиць / Фото: Associated Press

На спині була вшита сітчаста тканина, декорована стразами, а також сукню прикрашав невеликий бант.

Зої Кравиць / © Associated Press
Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Волосся Зої зібрала в низький пучок, одягла гламурні прикраси від Jessica McCormack, а також туфлі на підборах того самого бренду Saint Laurent.

Зої Кравиць / © Associated Press
Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Це вбрання з оголеними сідницями нагадало образ Леді Гаги з "Оскара", який та продемонструвала 2023 року з колекції осінь-зима 2023-2024.

Леді Гага у 2023 році / © Associated Press
Леді Гага у 2023 році / Фото: Associated Press
Леді Гага у 2023 / © Associated Press
Леді Гага у 2023 / Фото: Associated Press

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