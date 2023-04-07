Одягла сукню з пір'ям: зірка "Гри престолів" з'явилася на червоній доріжці у розкішному образі

Сукня була лаконічного фасону, але через незвичайний декор мала оригінальний та стильний вигляд.

48-річна акторка Ганна Веддінгем, яка зіграла в популярних серіалах "Гра престолів" та "Тед Лассо", з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії GQ Global Creativity Awards, яка відбулася в Нью-Йорку.

Вона обрала для заходу цікаву чорну довгу сукню без рукавів з незвичайним декором у вигляді чорно-білого пір'я. Воно були розшите у верхній частині вбрання і рясно прикрашало спідницю.

Вечірній образ Ганна доповнила босоніжками, ніжним молочним манікюром, прикрасами з діамантами та годинником на зап'ясті. Волосся акторки було зібрано у високу зачіску.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Ганну цього року ми побачимо як ведучу "Євробачення", яке відбудеться в британському місті Ліверпулі. Також серед ведучих буде й українська зірка Юлія Саніна.

Читайте також: