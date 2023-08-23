Одягла сукню з яскравими квітами: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" вийшла на страйк

Акторка вирішила підтримати колег і своєю присутністю привернути ще більше уваги до проблеми.

В Америці триває історичний страйк працівників кіноіндустрії – люди виходять на вулиці в Каліфорнії та Нью-Йорку. Серед тих, хто вирішив підтримати колег по цеху, було багато відомих особистостей, але також під приціл фотографів потрапила й комедійна акторка – зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснаген.

На страйк вона прийшла в чорній вільній мінісукні з великим квітковим принтом. Сукня мала невеликі рукави, V-подібне декольте і ґудзики спереду.

Вбрання акторка поєднала з білими кедами та сонцезахисними окулярами.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Серед знаменитостей, які також потрапили під приціл папараці, були Річард Гір та Сьюзан Сарандон, яка до того ж прийшла у вишиванці.

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